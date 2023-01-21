https://news.day.az/world/1530101.html Необычное ДТП в Воронеже - ВИДЕО
Очень необычное ДТП произошло в Воронеже. Дрон пробил лобовое стекло грузовика Вольво.
Необычное ДТП в Воронеже - ВИДЕО
Очень необычное ДТП произошло в Воронеже. Дрон пробил лобовое стекло грузовика Вольво.
В результате происшествия мужчина получил порезы лица и рук. Владелец дрона неизвестен.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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