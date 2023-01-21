Необычное ДТП в Воронеже
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Очень необычное ДТП произошло в Воронеже. Дрон пробил лобовое стекло грузовика Вольво. 
В результате происшествия мужчина получил порезы лица и рук. Владелец дрона неизвестен.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.