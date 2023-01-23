Германия опередит Японию по размеру ВВП

В течение ближайших пяти лет Германия обойдет Японию по размеру валового внутреннего продукта (ВВП) и станет третьей экономикой мира. Этому будет способствовать невысокий темп экономического роста в Японии и низкий курс иены по отношению к доллару, сообщает ТАСС со ссылкой на расчеты экспертов исследовательского института при страховой компании Dai-ichi Life, передает Day.Az.

"По состоянию на 2022 год, по оценке Международного валютного фонда, ВВП Японии превышал $4,3 трлн. У Германии он был на 6,7% меньше. В 2023 году при сохранении нынешних тенденций разница сократится до 6% и, вполне вероятно, сойдет на нет в течение ближайших пяти лет", - говорится в материале.

Япония вышла на второе место в мире после США по размеру номинального ВВП в 1968 году. В 2010 году она уступила эту позицию Китаю, переместившись на третью строчку рейтинга, уточняется в заметке.