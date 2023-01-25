Массовые аресты в Армении

В Армении за взяточничество арестованы 12 сотрудников налоговой службы.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространила Национальная служба безопасности страны.

По информации Службы, в уголовном деле, возбужденном по факту взяточничества, фигурируют в общей сложности 15 сотрудников налоговых органов, из них решением суда арестованы 12 человек.

Отмечено, что Сотрудники Комитета государственных доходов (КГД) Армении были задержаны при получении крупных взяток от субъектов предпринимательства.

Группа чиновников КГД в период с ноября 2022 по январь 2023 года "крышевала" бизнесменов, занимающихся импортом различных товаров. В обмен на сокрытие реального оборота и объемов грузоперевозок, а также неуплату налогов и таможенных пошлин, бизнесмены давали крупные взятки налоговым инспекторам.

В рамках предварительного следствия проведены свыше 30 обысков, получены данные, подтверждающие причастность указанных лиц к совершению преступления, изъято также несколько единиц незаконного огнестрельного оружия. Предварительное следствие продолжается.