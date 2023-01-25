Японцы снизили число ДТП

В Японии снизилось число ДТП после того, как для продления водительских прав стало обязательным прохождения когнитивного теста. Статья об этом опубликована в Journal of the American Geriatrics Society, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для исследования ученые взяли данные полиции Японии о количестве дорожных происшествий, а также травм пешеходов и велосипедистов среди людей старше 70 лет. Рассматривался период с июля 2012 года по декабрь 2019 года. Начиная с марта 2017 года водители в возрасте 75 лет и старше должны были проходить когнитивный тест для продления прав, и если результаты были неудовлетворительным, их направляли к врачу. Если врач диагностировал деменцию, права могли аннулировать или приостановить их действие.

С 2012 по 2019 год произошло 602 885 ДТП с участием водителей и 196 889 травм пешеходов и велосипедистов среди людей в возрасте 70 лет и старше. После введения новых правил количество столкновений среди водителей-мужчин уменьшилось, а количество травм пешеходов и велосипедистов увеличилось для обоих полов. По оценке ученых, за весь период чисто ДТП уменьшилось на 3670, а количество травмированных пожилых велосипедистов и пешеходов выросло на 959.

"Необходимо усилить меры безопасности для пожилых велосипедистов и пешеходов. Мы также должны предоставить пожилым людям необходимую помощь, чтобы подготовиться к прекращению вождения и безопасным альтернативным транспортным средствам", - поясняет автор работы Харухико Инада.