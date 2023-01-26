Британский энергооператор заявил о подготовке резервных угольных электростанций

Компания National Grid, единый оператор энергосистемы Великобритании, распорядилась подготовить резервные угольные электростанции на случай, если холода приведут к повышенному потреблению электроэнергии в стране. Об этом говорится в сообщении оператора в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Оператор единой энергосистемы распространил уведомление, что мы будем прогревать резервные угольные энергоблоки для возможного использования в четверг, 26 января. Это уведомление не служит подтверждением того, что эти объекты будут использованы в четверг, но они будут готовы для задействования оператором единой энергосистемы в случае необходимости", - говорится в сообщении компании.

К подобной мере оператор прибегал 22 января, однако задействование угольных электростанций не понадобилось.

В декабре агентство Reuters со ссылкой на заявление National Grid сообщало, что более миллиона британских семей присоединились к программе по уменьшению энергопотребления в обмен на скидки по оплате счетов за электричество.

По информации Bloomberg, за последний год счета за электроэнергию для многих потребителей в Британии выросли более чем вдвое. Это произошло на фоне энергетического кризиса. Ситуацию также усугубило сокращение поставок российского газа в Европу.

Также сообщалось, что британские власти призвали жителей страны понизить температуру в своих отопительных котлах и избегать потерю тепла через окна и двери.