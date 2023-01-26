https://news.day.az/world/1531858.html Землетрясение у берегов Италии
Землетрясение у берегов Италии
Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в четверг у берегов Италии в Адриатическом море. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр подземных толчков находился в 5 км к востоку от города Червия, где проживают около 29 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
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