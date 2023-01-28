Лесные пожары окружили прибрежный город в Уругвае
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Огонь охватил прибрежный город Ла-Флореста недалеко от Монтевидео.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Пожар усилился из-за сильного ветра в условиях засухи и привел к нескольким жертвам.

Представляем вашему вниманию данное видео: