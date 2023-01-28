https://news.day.az/world/1532714.html Лесные пожары окружили прибрежный город в Уругвае - ВИДЕО
Лесные пожары окружили прибрежный город в Уругвае - ВИДЕО
Огонь охватил прибрежный город Ла-Флореста недалеко от Монтевидео.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Пожар усилился из-за сильного ветра в условиях засухи и привел к нескольким жертвам.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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