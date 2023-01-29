Сильное землетрясение в Иране: более 100 пострадавших, есть разрушения и погибшие - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
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Два человека погибли, еще 122 человека пострадали в результате сильного землетрясения, произошедшего в иранском районе Хой.
Как передает Day.Az, об этом заявил официальный представитель Организации скорой помощи Ирана Муктаба Халеди.
По его словам, число погибших и раненых, вероятно, возрастет из-за большого количества разрушений.
Халеди добавил, что из-за темноты спасательные работы задерживаются.
Напомним, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло в субботу в северо-западной части Ирана. Эпицентр подземных толчков находился в 8 км к юго-западу от районе Хой. Очаг залегал на глубине 15 км.
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В результате сильного землетрясения, произошедшего в иранском районе Хой, есть пострадавшие.
Как передает Day.Az, об этом сказал генеральный директор департамента по чрезвычайным ситуациям иранской провинции Западный Азербайджан Амир Аббас Джафари.
По его словам, о смертельных случаях пока не сообщается.
А.Джафари добавил, что больницы в провинциях Восточный Азербайджан, Западный Азербайджан, Ардебиль и Зенджан Ирана приведены в готовность.
Он отметил, что ы результате землетрясение в районе Хой зафиксировано большое количество разрушений, в некоторых районах отключено электроснабжение.
По его словам, около 2 часов назад в регионе также начался снег.
Напомним, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло в субботу в северо-западной части Ирана. Эпицентр подземных толчков находился в 8 км к юго-западу от районе Хой. Очаг залегал на глубине 15 км.
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