Импорт пшеницы из Украины в ЕС вырос в 10 раз

Импорт пшеницы из Украины в страны Евросоюза в 2022 году вырос по сравнению с 2021 годом в 10 раз, благодаря вывозу из государства зерна.

Как сообщает Day.Az, об этом в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС заявил Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский.

"Мы видим рост импорта из Украины в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Импорт пшеницы составлял только 287 тыс. тонн в 2021 году, а в 2022 году он достиг 2,85 млн", - сказал политик.

Он также отметил, что этого удалось достичь благодаря налаженным при поддержке Еврокомиссии сухопутным и речным маршрутам между Украиной и ЕС.