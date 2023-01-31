МВФ возобновил переговоры с Пакистаном о предоставлении финансовой помощи

Международный валютный фонд (МВФ) во вторник возобновил переговоры с Пакистаном о продолжении оказания финансовой помощи стране, находящейся на грани дефолта. Как сообщает газета The News International, переговоры начались в Исламабаде на уровне экспертов. Ожидается, что они будут продолжаться 10 дней, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным источников издания в Министерстве финансов Пакистана, начавшиеся консультации - самые сложные из проводившихся до сих пор сторонами. В ходе переговоров стороны обсудят девятый пересмотр программы расширенного финансирования, в результате которого Исламабад может получить кредитование МВФ на сумму $1 млрд.

Переговоры с МВФ крайне важны для Пакистана, который стремится избежать дефолта, подчеркнули источники. Однако выполнение всех условий фонда грозит политическими последствиями для правительства страны. Как ожидается, Исламабад намерен добиваться согласия МВФ с новым планом пакистанского правительства, который предусматривает постепенное и в течение более длительного времени выполнение им условий кредитора о продолжении финансовой помощи, чтобы избежать потрясений для экономики и населения.

МВФ еще не отреагировал на новую дорожную карту Пакистана и стремится заставить его приступить к немедленному выполнению всех условий, невзирая на критическое состояние экономики страны и инфляцию, уровень которой составляет 25%.