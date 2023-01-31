Норвежский фонд национального благосостояния, крупнейший в мире пенсионный фонд, понес рекордные убытки на фоне происходящего в Украине, роста процентных ставок и высокой инфляции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте фонда, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В целом убыток составил рекордные 164 миллиарда долларов (1,64 триллиона норвежских крон). Как уточнил глава фонда Николай Танген, все сектора на рынке имели отрицательную доходность, за исключением энергетики. По итогам прошлого года доходность фонда составила -14,1 процента. К 31 декабря 2022 года стоимость фонда оценивалась в 1,24 триллиона долларов (12,4 триллиона крон).

Весной 2022-го фонд сообщал об убытке в в размере 653 миллиардов норвежских крон (74,2 миллиарда долларов). По итогам первого квартала прошлого года, доходность вложений в акционерный капитал составила минус 5,2 процента. Это произошло на фоне геополитики, которая ударила по акциям и облигациям. По состоянию на 31 марта 2022 года, в фонде было 11 657 миллиардов норвежских крон. 70,9 процента фонда было инвестировано в акции, 26,3 процента - в ценные бумаги с фиксированным доходом, 2,7 процента - в недвижимость и 0,1 процента - в инфраструктуру для возобновляемых источников энергии.

Фонд основан в 1990 году, чтобы инвестировать сверхдоходы от продажи нефти для обеспечения благосостояния будущих поколений жителей страны. 25 лет назад на его счет впервые зачислили деньги. В настоящее время ему принадлежит порядка 1,5 процента акций в мире.