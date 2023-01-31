https://news.day.az/world/1533596.html В Испании наркоторговцы попытались замаскировать тонну кокаина
В Испании наркоторговцы попытались замаскировать тонну кокаина
Свыше тонны кокаина было обнаружено в ходе совместной операции гражданской гвардии и таможенного агентства Испании на борту сухогруза из Эквадора в порту Барселоны, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
1340 кг наркотика перевозили в контейнерах с какао-порошком. Наркотики были спрятаны в мешках на дне четырех контейнеров. Представители причастных к операции ведомств отметили, что кокаин и какао не были смешаны.
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