В Испании наркоторговцы попытались замаскировать тонну кокаина

Свыше тонны кокаина было обнаружено в ходе совместной операции гражданской гвардии и таможенного агентства Испании на борту сухогруза из Эквадора в порту Барселоны, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

1340 кг наркотика перевозили в контейнерах с какао-порошком. Наркотики были спрятаны в мешках на дне четырех контейнеров. Представители причастных к операции ведомств отметили, что кокаин и какао не были смешаны.