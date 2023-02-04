G7 вслед за ЕС согласовала «потолки» цен на нефтепродукты из России

Страны G7 и Австралия заявили о достижении договоренности по согласованию предельных цен на российские нефтепродукты. Для продукции, которая торгуется с премией к нефти, он будет установлен на уровне $100 за баррель. Для нефтепродуктов, продающихся со скидкой к сырью, "потолок" будет установлен на уровне $45, сообщает AFP, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Таким образом, альянс G7 и Австралия поддержали аналогичную меру со стороны Евросоюза (ЕС). Незадолго до этого европейские страны договорились ввести предельные цены на российские нефтепродукты на тех же уровнях. Глава Министерства финансов (Минфина) США Джанет Йеллен назвала данный консенсус западных стран "кульминацией" санкционных усилий коалиции.

"Сегодняшнее объявление - кульминация месяцев усилий нашей коалиции, и я приветствую напряженную работу наших партнеров в достижении этого результата", - заявила Йеллен.