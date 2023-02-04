США предупредили турецкие банки

Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон, находясь с визитом в Стамбуле, предупредил турецкие банки о риске введения санкций из-за развития торгового сотрудничества с Россией. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Минфина США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Заметный за последний год рост второстепенного турецкого экспорта или реэкспорта в Россию делает турецкий частный сектор особенно уязвимым для репутационных и санкционных рисков <...>. Взаимодействуя с российскими организациями, находящимися под санкциями, турецкие предприятия и банки могут подвергнуть себя риску санкций и потенциальной потери доступа к рынкам G7 и корреспондентским отношениям", - говорится в тексте заявления.

Чтобы снизить санкционные риски, Нельсон призвал финансовые учреждения "проводить усиленную проверку операций с российскими юридическими и физическими лицами, в том числе в секторах, особенно уязвимых для эксплуатации".