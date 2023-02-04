https://news.day.az/world/1534809.html Сильное землетрясение у берегов Мальты
Сильное землетрясение у берегов Мальты
Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в субботу в Средиземном море неподалеку от Мальты. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его информации, эпицентр находился в 106 км к югу от мальтийского города Биркиркара с населением около 21,6 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
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