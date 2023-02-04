Сильное землетрясение у берегов Мальты

Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в субботу в Средиземном море неподалеку от Мальты. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, эпицентр находился в 106 км к югу от мальтийского города Биркиркара с населением около 21,6 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.