Скончался экс-премьер Египта Шериф Исмаил.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Шериф Исмаил умер в субботу вечером в Каире в возрасте 68 лет после продолжительной болезни.

Церемония прощания с ним прошла в воскресенье в мечети имени маршала Хусейна Тантави в районе Нового Каира. В ней принял участие Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, чьим помощником по вопросам национальных проектов был Исмаил. "Шериф Исмаил является одним из ярких национальных символов, он нес свою службу с отдачей, большим трудом и честностью в непростой период жизни страны, что высоко ценит Египет и его народ", - заявил на траурном мероприятии ас-Сиси, его слова приводит египетский телеканал "Ан-Нил".

"Я глубоко скорблю по этому добродетельному человеку из числа лучших людей Египта, человеку, в котором воплотилась совесть нации - бывшему премьер-министру Шерифу Исмаилу", - написал президент в своих официальных аккаунтах в соцсетях. "Я не видел в этом великом человеке ничего, кроме беспристрастности, искренности, честности и желания отдавать", - отметил президент Египта, выразив соболезнования семье умершего, а также всему "египетскому народу, потерявшему этого честного человека".

На траурной церемонии также присутствовали нынешний премьер-министр Мустафа Матубли и другие государственные чиновники.