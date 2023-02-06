В Турции произошли еще два землетрясения

В турецких городах Сакарья и Балыкесир произошли землетрясения магнитудой 5,5 и 4,1 соответственно.

Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Напомним, что сегодня на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Диярбекир, Малатья, Османия и Шанлыурфа.

На данный момент число погибших в результате землетрясения достигло 1 014 человек, пострадали 7 003 человека, разрушено 2 824 здания.