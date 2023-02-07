Спасатели вытащили живыми из-под завалов в Турции мать и 6-месячного ребенка

Спасатели в Турции смогли извлечь из-под завалов обрушившегося после землетрясения здания живыми 30-летнюю женщину и ее 6-месячного ребенка. Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, это произошло в провинции Хатай спустя 29 часов после того, как произошла трагедия.

"В районе Одабаши провинции Хатай спасатели извлекли живыми из-под завалов здания 30-летнюю Хюлью Йылмаз и ее шестимесячную дочь Айше Вера Йылмаз", - сообщают СМИ.

Мать и ребенок были сразу же госпитализированы.