https://news.day.az/world/1535839.html Спасатели вытащили живыми из-под завалов в Турции мать и 6-месячного ребенка - ВИДЕО
Спасатели вытащили живыми из-под завалов в Турции мать и 6-месячного ребенка - ВИДЕО
Спасатели в Турции смогли извлечь из-под завалов обрушившегося после землетрясения здания живыми 30-летнюю женщину и ее 6-месячного ребенка. Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, это произошло в провинции Хатай спустя 29 часов после того, как произошла трагедия.
"В районе Одабаши провинции Хатай спасатели извлекли живыми из-под завалов здания 30-летнюю Хюлью Йылмаз и ее шестимесячную дочь Айше Вера Йылмаз", - сообщают СМИ.
Мать и ребенок были сразу же госпитализированы.
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