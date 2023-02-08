В Сирии заявили о нехватке техники для ликвидации последствий землетрясения

Дамаск не готов справиться с таким бедствием, как обрушившееся на Сирию землетрясение, после войны не хватает техники для ликвидации последствий стихийного бедствия. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Дамаске министр местного самоуправления и окружающей среды арабской республики Хусейн Махлюф. Вступление транслировал телеканал Al Ekhbariya, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наша страна не готова к тому, чтобы справиться с такого рода катастрофами, тем более после окончания войны <...>. Террористическая война, навязанная Сирии, привела к разрушению инфраструктуры и потере более 50 тыс. единиц инженерных машин и оборудования, в которых мы остро нуждались [для ликвидации последствий катастрофы]", - подчеркнул министр.