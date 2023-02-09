Беременную женщину спасли из-под завалов в Турции

Работы по спасению тех, кто оказался под завалами в результате землетрясения в Турции, продолжаются, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Спустя 70 часов в городе Кахраманмараш спасли женщину на девятом месяце беременности.

35-летняя женщина доставлена в больницу.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.