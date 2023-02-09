https://news.day.az/world/1536390.html Беременную женщину спасли из-под завалов в Турции - ФОТО - ВИДЕО
Беременную женщину спасли из-под завалов в Турции - ФОТО - ВИДЕО
Работы по спасению тех, кто оказался под завалами в результате землетрясения в Турции, продолжаются, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Спустя 70 часов в городе Кахраманмараш спасли женщину на девятом месяце беременности.
35-летняя женщина доставлена в больницу.
Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.
В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.
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