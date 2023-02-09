https://news.day.az/world/1536465.html В Турции спасли собаку из-под завалов - ВИДЕО
В Турции спасли собаку из-под завалов - ВИДЕО
В турецком городе Хатай после землетрясения спасатели вытащили из-под завалов маленькую собачку. Видео появилось в Сети 9 февраля.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, на записи показано, как сотрудники спасательной службы достают крошечную белую собаку из груды бетонной крошки и пытаются напоить испуганное животное.
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