В Турции спасли собаку из-под завалов

В турецком городе Хатай после землетрясения спасатели вытащили из-под завалов маленькую собачку. Видео появилось в Сети 9 февраля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, на записи показано, как сотрудники спасательной службы достают крошечную белую собаку из груды бетонной крошки и пытаются напоить испуганное животное.