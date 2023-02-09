Эрдоган вновь отправится в зону землетрясения
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который продолжает руководить мерами ликвидации последствий в зоне землетрясения, сегодня проведет осмотр работ, проводимых в Газиантепе, Османие и Килисе.
Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, вчера Эрдоган отправился в Искендерунский район, после Кахраманмараша и Хатая.
Здесь он встретился с гражданами, получил информацию от уполномоченных лиц и отдал необходимые поручения.
Ожидается, что сегодня он отправится в Газиантеп, Османие и Килис, где продолжит руководить работами в зоне землетрясения.
Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.
Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.
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