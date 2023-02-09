Турция подсчитала оказавших ей помощь

Турция приняла предложение о помощи в ликвидации последствий землетрясения от 95 стран, в результате к поисково-спасательным операциям присоединились 6,5 тысячи иностранных спасателей. Такие подсчеты опубликовал телеканал Bloomberg HT, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На местах работают спасатели из 53 стран. Еще 2,4 тысячи спасателей окажут помощь местным службам в ближайшее время.