НАТО предоставит Молдове пакет помощи

Пакет помощи, которую страны НАТО решили предоставить Молдове, не включает летального оружия.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны республики Анатолий Носатый.

"Молдова получит пакет нелетальной помощи от стран НАТО для укрепления обороноспособности нашей страны. Он включает в себя консультации, обучение и снаряжение для личной защиты военнослужащих и для чрезвычайных ситуаций различного характера", - заявил министр после прошедшей в пятницу церемонии передачи молдавской армии трех подержанных бронетранспортеров "Пиранья" от Германии.

По его словам, помощь стран альянса будет направлена "на развитие потенциала обороны и безопасности, модернизацию вооруженных сил, повышение устойчивости учреждений к новым угрозам, обучение экспертов, борьбу с гибридными угрозами и киберзащиту, а также укрепление стратегического сотрудничества с альянсом и публичную дипломатию".

Ранее заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ заявил, что на прошедшей в Брюсселе встрече министры обороны стран НАТО одобрили пакет нелетальной помощи Молдове. Со своей стороны президент Молдовы Майя Санду в ходе Всемирного экономического форума в Давосе попросила у западных партнеров предоставить молдавской армии системы ПВО и другие вооружения, которые, по ее словам, необходимы в связи нарушениями воздушного пространства республики в ходе конфликта в Украине. Премьер-министр Молдовы Дорин Речан отметил, что власти ожидают в ближайшее время усиления гибридных атак, за которыми стоят "криминальные группировки", организовавшие массовые антиправительственные протесты оппозиции.

Летом 2022 года в Молдове начались акции протеста оппозиции, на которых жители республики требуют отставки Санду и правительства. Выступающие на митингах граждане возмущаются беспрецедентным увеличением цен на газ и другие энергоресурсы, топливо, продукты питания, а также падением уровня жизни. Со своей стороны Санду в понедельник заявила, что в республике готовился государственный переворот с участием оппозиционных сил, включая партию "Шор". Она выступила за расширение полномочий Службы информации и безопасности и других правоохранительных структур.