В Австралии прошел рыбный дождь

В Австралии местные жители стали свидетелями рыбного дождя, пишет Daily Mail. Улов буквально падал на головы людей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как рассказали жители общины, расположенной в пустыне Танами, такое природное явление их сильно удивило. Когда пошел дождь, с неба вместе с водой начала падать рыба - еще живая.

"Дети собирали рыбу и хранили в бутылках или банках с водой", -прокомментировали местные жители.

Как рассказали специалисты, рыбный дождь вызван торнадо или смерчем, прошедшим через реки или озера. Мощный поток воздуха засасывает рыб из водоемов, после чего сбрасывает обратно в другом месте. В последний раз такое редкое погодное явление в Австралии было зафиксировано в марте 2010 года.