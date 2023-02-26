В России столкнулся 41 автомобиль, есть пострадавшие

41 автомобиль попал в крупную аварию на трассе М-11 "Нева" в Новгородской области. На месте ЧП теперь образовалась гигантская пробка, заявили в ГИБДД. В распоряжении РЕН-ТВ появились кадры с места событий, передает Day.Az.

В результате происшествия погибла женщина и пострадали 12 человек, сообщили в Telegram-канале регионального СК.

"Пострадали в том числе четверо детей, все были осмотрены на месте ДТП бригадой скорой медицинской помощи, одна женщина-водитель погибла на месте происшествия", - уточнили в ведомстве.

Также в результате аварии произошел разлив битума на проезжую часть. Сейчас на месте ДТП работают следователи и криминалисты, устанавливая все обстоятельства произошедшего.

Правоохранители проводят процессуальную проверку на предмет "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности".