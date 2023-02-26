https://news.day.az/world/1541705.html Палестина и Израиль договорились
Палестина и Израиль договорились
Палестина и Израиль договорились соблюдать все ранее подписанные соглашения.
Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Petra со ссылкой на высокопоставленных иорданских, египетских, израильских, палестинских и американских официальных лиц, которые встретились в Акабе 26 февраля.
"После всесторонних и откровенных дискуссий участники заявили, что палестинская и израильская стороны уверены в своей приверженности всем предыдущим договоренностям между ними и в работе для достижения справедливого и прочного мира", - говорится в сообщении агентства.
Кроме того, участники встречи договорились укреплять взаимное доверие между двумя странами.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре