Палестина и Израиль договорились соблюдать все ранее подписанные соглашения.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Petra со ссылкой на высокопоставленных иорданских, египетских, израильских, палестинских и американских официальных лиц, которые встретились в Акабе 26 февраля.

"После всесторонних и откровенных дискуссий участники заявили, что палестинская и израильская стороны уверены в своей приверженности всем предыдущим договоренностям между ними и в работе для достижения справедливого и прочного мира", - говорится в сообщении агентства.

Кроме того, участники встречи договорились укреплять взаимное доверие между двумя странами.