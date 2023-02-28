Трюдо прокомментировал запрет TikTok в Канаде

Решение правительства Канады о введении запрета на использование китайской социальной сети TikTok на служебных мобильных устройствах, которые выдаются госслужащим, принято в интересах безопасности канадцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник заявил журналистам премьер-министр Джастин Трюдо.

"Как и во многих других странах, мы внимательно изучаем [вопросы] обеспечения безопасности канадцев в интернете, и мы приняли решение, что на правительственном оборудовании для госслужащих лучше не иметь доступа к TikTok", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Трюдо также предположил, что после такого сигнала от федерального центра канадцы и канадский бизнес примут собственное решение относительно использования китайской соцсети.

Ранее в понедельник газета The National Post сообщила, что правительство Канады с 1 марта запретит использование китайской социальной сети на служебных мобильных устройствах, которые выдаются госслужащим. По мнению специалистов в сфере информационной безопасности канадского правительства, методы сбора данных, которые используются в приложении TikTok, могут сделать пользователей уязвимыми для кибератак.