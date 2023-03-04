https://news.day.az/world/1543635.html Нашествие гусениц в Турции - ВИДЕО
Нашествие гусениц в Турции - ВИДЕО
Гусеницы заполонили турецкую территорию после землетрясения.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Местные фермеры бьют тревогу, поля покрыли целые колонии вредителей. Насекомые стремительно уничтожают посевы.
Власти рекомендуют фермерам применять пестициды, но агрономы отмечают, что пока вредителей не становится меньше.
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