Нашествие гусениц в Турции
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Гусеницы заполонили турецкую территорию после землетрясения. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Местные фермеры бьют тревогу, поля покрыли целые колонии вредителей. Насекомые стремительно уничтожают посевы. 

Власти рекомендуют фермерам применять пестициды, но агрономы отмечают, что пока вредителей не становится меньше. 