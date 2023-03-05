Турция заявила о желании продлить зерновую сделку

Турция хотела бы продлить зерновую сделку как минимум еще на шесть месяцев.

Об этом, как передает Day.Az, заявил в воскресенье ТАСС депутат Великого национального собрания Турции (однопалатный парламент), глава Партии обновления Озтюрк Йылмаз.

"Турция, конечно, хотела бы продлить зерновую сделку, потому что в настоящее время во многих регионах мира есть потребность в сельскохозяйственной продукции. Турция хочет продлить ее как минимум еще на шесть месяцев", - подчеркнул турецкий парламентарий.