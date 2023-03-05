https://news.day.az/world/1543713.html Турция заявила о желании продлить зерновую сделку
Турция заявила о желании продлить зерновую сделку
Турция хотела бы продлить зерновую сделку как минимум еще на шесть месяцев.
Об этом, как передает Day.Az, заявил в воскресенье ТАСС депутат Великого национального собрания Турции (однопалатный парламент), глава Партии обновления Озтюрк Йылмаз.
"Турция, конечно, хотела бы продлить зерновую сделку, потому что в настоящее время во многих регионах мира есть потребность в сельскохозяйственной продукции. Турция хочет продлить ее как минимум еще на шесть месяцев", - подчеркнул турецкий парламентарий.
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