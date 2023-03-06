Акционеры нефтекомпаний США получили "неожиданный" доход

По итогам 2022 года американские нефтяные компании выплатили акционерам "неожиданно высокие" дивиденды на общую сумму $128 млрд. Однако у подобной динамики есть свои минусы - руководители крупных сырьевых фирм могут в дальнейшем пострадать из-за вложений в долгосрочные проекты, связанные с ископаемыми видами топлива, эра которых в обозримом будущем неизбежно подойдет к концу.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает агентство Bloomberg.

"Акционеры нефтяных компаний США получили неожиданный доход в размере 128 миллиардов долларов в 2022 году благодаря сочетанию глобальных перебоев в поставках, таких как война России в Украине, и усиливающееся давление Уолл-стрит, требующего отдавать приоритет доходности, а не поиску неиспользованных запасов нефти", - говорится в материале.

В итоге долгосрочное устойчивое положение крупных американских нефтяных компаний может оказаться под угрозой. Причиной может стать увеличение расходов, связанных с выплатами дивидендов и разработкой новых месторождений, на фоне грядущего снижения спроса на ископаемые виды топлива в мире. В результате окупаемость их бизнеса может в дальнейшем сойти на нет, уточняется в статье.

"Руководители нефтяных компаний, которые в прошлые годы были вознаграждены за инвестиции в гигантские долгосрочные энергетические проекты, теперь находятся под прицелом, чтобы направить деньги инвесторам, которые все больше убеждаются, что закат эры ископаемого топлива близок", - заключается в заметке.