Стало известно, когда в Турции состоится Евразийский экономический саммит

Евразийский экономический саммит, организованный турецким фондом MGV, пройдет 13-15 марта в Турции.

Об этом заявил глава MGV Аккан Сувер, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Участники саммита обсудят такие темы, как: российско-украинский кризис, региональные конфликты, глобальная неопределенность, энергетический кризис, продовольственная безопасность, климатические изменения, энергетическое преобразование, гендерное неравенство.

Как сообщили в MGV, Евразийский экономический форум является самой важной гражданской организацией Турции на международной арене.

Организаторами саммита выступают Ассоциация экспортеров готовой одежды Стамбуле (İHKİB) и Совета экспортеров Турции (TİM). В нем примут участие более 300 политиков, дипломатов, ученых, религиозных деятелей и бизнесменов из 44 стран мира.

Глава MGV Аккан Сувер назвал Евразийский экономический саммит "свободной и интеллектуальной платформой".

По его словам, на прежних саммитах рассматривались глобальные проблемы и предлагались решения с участием всемирно известных имен, являющихся экспертами в своих областях.

Нынешний саммит пройдет под лозунгом "Не сомневайся, начинай сотрудничать".

"На саммите мы обсудим значимость сотрудничества и наше стремление к миру. Мы обсудим российско-украинскую войну, региональные конфликты, глобальную неопределенность, энергетический кризис, продовольственную безопасность. А также поговорим о климатических изменениях, энергетическом преобразовании и гендерном неравенстве", - подчеркнул Сувер.

В ходе второй специальной сессии будет почтена память национального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Кроме того, в рамках саммита будет организована "сессия мудрецов", на котором будет обсуждена тема "Первый год российско-украинской войны: Анализ поляризованного мира". Среди участников этой сессии будут 11-президент Турции Абдулла Гюль, президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар и бывшие главы ряда государств.