Турция запретила транзит в Россию санкционных товаров

Власти Турции в соответствии с введенными западными странами ограничениями в отношении РФ распорядились прекратить транзит санкционных товаров через территорию страны с 1 марта.

Об этом сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника, пожелавшего сохранить анонимность, передает Day.Az.

Агентство не приводит дополнительных подробностей, однако отмечает, что логистические компании надеются, что транзит будет вновь разрешен, а также рассматривают возможность его осуществления через третьи страны.