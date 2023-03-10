https://news.day.az/world/1545584.html Турция запретила транзит в Россию санкционных товаров - ДАТА
Турция запретила транзит в Россию санкционных товаров - ДАТА
Власти Турции в соответствии с введенными западными странами ограничениями в отношении РФ распорядились прекратить транзит санкционных товаров через территорию страны с 1 марта.
Об этом сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника, пожелавшего сохранить анонимность, передает Day.Az.
Агентство не приводит дополнительных подробностей, однако отмечает, что логистические компании надеются, что транзит будет вновь разрешен, а также рассматривают возможность его осуществления через третьи страны.
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