ФРГ намерена развивать сотрудничество с Японией в сфере средств обороны

Берлин намерен активизировать взаимодействие с Токио в области средств обороны. Об этом заявил в субботу глава военного ведомства Германии Борис Писториус на состоявшихся в Токио переговорах с японским коллегой Ясукадзу Хамадой, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Япония окружена государствами, которые бросают ей вызов. В связи с этим мы намерены развивать сотрудничество с японскими властями в области средств обороны и проведения учений", - приводит его слова агентство Kyodo.

В свою очередь Хамада подчеркнул, что власти Японии "столкнулись со сложной ситуацией в сфере обеспечения безопасности, из-за чего нуждаются во взаимодействии с международным сообществом". По версии Киодо, под проблемами он подразумевает активность России, Китая и КНДР.

Министры также договорились содействовать развертыванию германских войск в Индо-Тихоокеанском регионе и активизировать обмены на уровне вооруженных сил двух стран.

В сентябре прошлого года были проведены первые совместные учения ВВС Японии и ФРГ. Для этой цели германские боевые самолеты совершили перелет на японскую территорию. Кроме того, в ноябре в Токио состоялось совещание глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран по формуле "два плюс два", участники которого подтвердили необходимость укрепления сотрудничества.