У берегов Аляски произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 было зарегистрировано у берегов штата Аляска в воскресенье.

Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр находился в 19 км к юго-западу от населенного пункта Анкор Поинт, где проживают около 1,9 тыс. человек, и в 209,7 км к юго-западу от города Анкоридж с населением более 298 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 65,4 км.

Сообщения о разрушениях и угрозе цунами не поступали.