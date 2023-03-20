В Тегеране рухнул навес аэропорта Имам Хомейни.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, глава аэропорта сказал, что это произошло во время строительства навеса, связанного с наземными службами, и ремонта наземного оборудования самолета, пока рабочие заливали бетон.

В результате инцидента под завалами оказались 13 человек. Из них 11 госпитализированы. 2 другим раненым была оказана амбулаторная помощь.