https://news.day.az/world/1548265.html Рухнул навес аэропорта Имам Хомейни, есть раненые
Рухнул навес аэропорта Имам Хомейни, есть раненые
В Тегеране рухнул навес аэропорта Имам Хомейни.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, глава аэропорта сказал, что это произошло во время строительства навеса, связанного с наземными службами, и ремонта наземного оборудования самолета, пока рабочие заливали бетон.
В результате инцидента под завалами оказались 13 человек. Из них 11 госпитализированы. 2 другим раненым была оказана амбулаторная помощь.
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