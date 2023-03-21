Анкара и Багдад подтвердили свою приверженность борьбе со всеми формами терроризма.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Очевидно, что такие террористические организации, как РПК, ИГ и FETО представляют угрозу для обеих стран. В ходе нашей встречи мы обсудили все аспекты наших двусторонних отношений. Мы подтвердили нашу решимость бороться со всеми формами терроризма",- отметил глава государства.

Президент Эрдоган отметил, что переговоры были сфокусированы на усилиях Турции по противодействию деятельности террористических организаций.

По его словам, Турция ожидает от Ирака признания РПК террористической организацией и очищения территории страны от боевиков кровавой группировки.

"Мы ожидаем от наших иракских братьев, что они объявят РПК террористической группировкой и очистят свои земли от этой кровавой террористической организации", - сказал, в частности, турецкий лидер.

Президент Эрдоган коснулся и дискуссии между Турцией и Ираком по поводу использования водных ресурсов. Глава государства отметил, что Анкара рассматривает этот вопрос "не как конфликт, а как область сотрудничества, которая может служить нашим общим интересам".

"Турция увеличит объем воды, сбрасываемой из реки Тигр в течение 1 месяца, насколько это возможно, чтобы уменьшить нехватку воды в Ираке", - сообщил президент Турции.

Мухаммед Шиа ас-Судани поблагодарил президента Турции за это решение.

По его словам, Багдад стремится к развитию отношений с Турцией во всех областях.

Премьер подчеркнул, что Ирак не позволит ни одной террористической группировке использовать свою территорию для совершения атак на Турцию.

Глава правительства предложил решать затрагивающие обе страны проблемы в сфере безопасности с помощью расширенного обмена разведывательными данными.