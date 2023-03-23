В США снизился процент желающих служить в армии
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Молодежь в США перестала изъявлять желание служить в армии страны, об этом заявил заместитель главы Пентагона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, он отметил, что, судя по опросам, только 9% говорят о склонности к службе, а 75% и вовсе практически ничего не знают об армии. Этот показатель является самым низким за десятилетие.