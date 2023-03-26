Британцы назвали Уильяма и Кейт самыми популярными членами королевской семьи

Новый опрос, проведенный компанией YouGov, показал, что принц и принцесса Уэльские - самые популярные члены британской королевской семьи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Express.

В ходе опроса, проведенного с 18 по 20 марта среди почти 2 тыс. жителей Великобритании, было предложено ответить на вопрос, какого мнения они придерживаются о каждом члене королевской семьи, причем ответы варьировались от "очень положительного" до "очень отрицательного" и "не знаю".

Принц Уильям возглавил рейтинг, 72% респондентов ответили, что у них "очень" или "довольно" положительное мнение о нем, против всего 18%, которые ответили, что относятся к нему отрицательно. Кейт Миддлтон заняла второе место, получив 70% положительных ответов против 15% отрицательных.

Рейтинг одобрения принцессы Уэльской был схож с рейтингом принцессы Анны, о которой 70% респондентов отозвались положительно против 13% отрицательно.