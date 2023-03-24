В Германии выступили против сезонного перевода часов

Подавляющее большинство жителей Германии - 75% - выступают против перевода часов на летнее время и обратно дважды в год. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса, проведенного социологическим институтом YouGov, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В исследовании, проводившемся с 17 по 21 марта, приняли участие 2 046 человек. 75% из них высказались против сезонного перевода часов. Лишь 18% опрошенных выразили противоположную точку зрения. По сравнению с шестью другими европейскими странами, как выяснили социологи, немцы наиболее явно выступают за отмену перевода часов. Такую меру также поддержали большинство респондентов в Швеции (58%), Дании (56%) и Франции (49%). Итальянцы (56%), испанцы (46%) и британцы (45%) хотят продолжать переводить часы дважды в год.

Если перевод часов действительно отменят, то жители ФРГ предпочли бы остаться в режиме летнего времени. Почти половина (48%) респондентов поддерживают этот вариант, а 37% предпочли бы зимнее время.

26 марта в большинстве стран Европы часы будут переведены на час вперед.