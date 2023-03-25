https://news.day.az/world/1549586.html В Китае выступили за мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество с США
В Китае выступили за мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество с США
Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Цинь Ган в ходе встречи с представителями финансового сектора США заявил, что Пекин всегда ратовал за взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество с Вашингтоном.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте МИД КНР.
Цинь Ган подчеркнул, что отношение Пекина к развитию здоровых, стабильных и конструктивных отношений между Китаем и Соединенными Штатами не изменилось.
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