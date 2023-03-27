В Великобритании выпустили монету с изображением Хогвартса

Королевский монетный двор Великобритании представил юбилейную монету с изображением замка Хогвартс из книг Джоан Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере. Об этом сообщается в аккаунте организации в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Монета стала четвертой в коллекции, посвященной 25-летию публикации первой книги из этой серии "Гарри Поттер и философский камень". "Представляем школу, в которой учились в том числе одни из самых печально известных персонажей магического мира", - отмечается в сообщении монетного двора.

В продаже в стране уже есть монеты, изображающие Гарри Поттера и поезд Хогвартс-экспресс, на другой стороне этих монет изображен портрет королевы Елизаветы II, скончавшейся в 2022 году. На третьей монете с изображением директора Альбуса Дамблдора, поступившей в продажу в феврале 2023 года, на обратной стороне нанесен портрет короля Карла III.