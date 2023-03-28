На АЗС Франции начался дефицит топлива

Во Франции растет число автозаправок, испытывающих нехватку топлива. Количество АЗС, столкнувшихся с дефицитом как минимум одного типа горючего (бензин и/или дизель), достигло 15,72 процента. При этом на 7,38 процента заправок топлива нет совсем, сообщает телеканал BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

За неделю число проблемных АЗС увеличилось с 700 до 1177. В некоторых регионах, как Атлантическая Луара, дефицит достигает 55,06 процента, в западных департаментах (Майенн, Иль и Вилен, Мен и Луара) уровень нехватки топлива превысил 40 процентов.

Перебои с поставками топлива начались из-за протестов против пенсионной реформы в стране. Во Франции бастуют рабочие АЭС, терминалов СПГ и нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Протестующие блокировали в разных департаментах страны несколько предприятий, принадлежащих компаниям ExxonMobi и Petroineos.