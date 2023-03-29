Крупный пожар на химзаводе в Италии

Крупный пожар произошел на предприятии химических веществ в итальянской Новаре. Об этом сообщает La Repubblica.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по предварительным данным, загорелся химзавод Kemi srl. Над ним заметен многометровый столб дыма, а также были слышны взрывы.

Из-за пожара район, в котором находится химзавод, был эвакуирован в качестве меры предосторожности. Мэр Новары рекомендовал жителям держать окна закрытыми, оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости. Еще он посоветовал, чтобы дети также оставались в классах школ и учебных заведений с закрытыми окнами.

На текущий момент на месте возгорания работают несколько пожарных расчетов и полицейские. Кроме того, проводятся проверки качества воздуха.

На настоящий момент известно, что в результате происшествия никто не пострадал.



На данный момент выясняется причина пожара.