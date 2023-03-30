В турецкой провинции Адана снесут почти 4 тыс. зданий

В общей сложности 3821 здание в пострадавшей от землетрясения турецкой южной провинции Адана сильно и в средней степени повреждено, и было принято решение снести эти строения, пишет 30 марта Hürriyet Daily News, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Отмечается, что команды по оценке ущерба после землетрясений в Адане определили 1202 здания как сильно поврежденные и 2619 зданий как умеренно поврежденные и приняли решение об их сносе.

Между тем, 17 233 здания были зарегистрированы как слегка поврежденные и 125 646 зданий как неповрежденные.

В Чукуровском районе города началась установка контейнеров для выживших после землетрясения. В общей сложности 2400 контейнеров будут установлены в четырех районах Аданы, выжившие после землетрясения будут размещаться постепенно.

В издании заметили, что в результате землетрясений силой 7,7 и 7,6 баллов 6 февраля 2023 года в Адане обрушилось 13 зданий, в результате чего погибли 418 человек.