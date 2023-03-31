Польша и Южная Корея договорились о совместном производстве оружия

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава и Сеул условились о производстве корейских танков К2 на территории Польши, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Блащак пояснил, что для производства будет создан консорциум между Польской группой вооружений и южнокорейской компанией-производителем подвижных составов, военной техники и заводского оборудования Hyundai Rotem.

По информации телеканала, в ближайшие годы польская армия получит 180 боевых машин. Впоследствии польский президент Анджей Дуда намерен увеличить их количество до 1 тысячи, а также экспортировать боевую технику в государства-члены НАТО.