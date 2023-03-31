Россия вводит запрет для Армении

Россельхознадзор с 5 апреля запретит ввоз в Россию молочной продукции из Армении.

Как сообщает Day.Az в пятницу со ссылкой на Интерфакс, ведомство сообщило, что попросило ветеринарную службу Армении с этого числа приостановить сертификацию молочной продукции всех предприятий страны для поставок в Россию.

Поводом названы неудовлетворительные результаты инспекции армянских предприятий, которую специалисты Россельхознадзора провели с 20 по 24 марта 2023 года в связи с увеличением поставок армянской молочной продукции. Проверки установили, что армянские заводы используют сырье, выпущенное в Иране, поставки которого в Россию запрещены или не разрешены. По оценке Россельхознадзора, эти нарушения означают отсутствие должного контроля государства за этими предприятиями.

"Возможность возобновления поставок будет обсуждена дополнительно по итогам проведенной армянской стороной работы по устранению выявленных нарушений", - сообщает Россельхознадзор.