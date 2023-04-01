Токио может снова столкнуться с угрозой нехватки электроэнергии

Столица Японии предстоящим летом может опять столкнуться с напряженной ситуацией с точки зрения спроса и предложения на электроэнергию, а в случае аномальной жары - и с угрозой ее нехватки. Об этом сообщило в субботу агентство Kyodo со ссылкой на правительственные оценки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Энергокомпаниям Японии для обеспечения бесперебойного снабжения потребителей необходимо удерживать на уровне 3% так называемый коэффициент резервирования, показывающий степень запаса предложения по отношению к спросу. Этот показатель в столичном регионе, входящем в зону ответственности энергокомпании Tokyo Electric Power, предстоящим летом может упасть до этой критической отметки в случае аномальной жары, считают в правительстве.

Тяжелая ситуация в Японии сложилась в связи с тем, что были остановлены некоторые тепловые электростанции, а процесс перезапуска АЭС идет медленно ввиду того, что местные власти зачастую не дают нужного разрешения.