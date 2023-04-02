Землетрясение в Турции

В турецкой провинции Кастамону произошло землетрясение магнитудой 4,2.

Как передает Day.Az, информацию об этом в субботу распространило Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в районе Ихсангази, очаг залегал на глубине 11,83 километра.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.