https://news.day.az/world/1552547.html "Не могу поверить!" - Трамп после ареста
"Не могу поверить!" - Трамп после ареста
Бывший президент США Дональд Трамп в связи со своим арестом и предъявлением обвинений заявил, что не может поверить, что такое происходит в Америке.
"Направляюсь в суд нижней части Манхэттена", - написал Трамп во вторник в социальной сети Truth Social, назвав ситуацию сюрреалистичной, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Они собираются арестовать меня. Не верится, что это происходит в Америке", - отметил он, сопроводив публикацию своим главным политическим лозунгом MAGA (Make America Great Again, в переводе на русский язык - "Сделаем Америку вновь великой").
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