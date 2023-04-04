"Не могу поверить!"

Бывший президент США Дональд Трамп в связи со своим арестом и предъявлением обвинений заявил, что не может поверить, что такое происходит в Америке.

"Направляюсь в суд нижней части Манхэттена", - написал Трамп во вторник в социальной сети Truth Social, назвав ситуацию сюрреалистичной, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Они собираются арестовать меня. Не верится, что это происходит в Америке", - отметил он, сопроводив публикацию своим главным политическим лозунгом MAGA (Make America Great Again, в переводе на русский язык - "Сделаем Америку вновь великой").